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Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис Энрике «не готов возглавить бразильскую сборную»

29 Марта 2023 • 22:45 Комментировать

Бывший наставник «Барселоны» и сборной Испании поставил точку в разговорах о том, что он может стать тренером бразильской национальной команды. По его словам, он пока что не готов к такой ответственности.

- Есть много сборных, которые находятся в поиске главного тренера. Я, однако, не готов возглавить команду такого профиля, как бразильская сборная. Да и никто из Бразилии даже не обращался ко мне с таким вопросом, - цитирует слова испанского специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сборная Бразилии остается без главного тренера после отставки Тите. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Луис Энрике
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