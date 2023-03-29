Луис Энрике «не готов возглавить бразильскую сборную»

Бывший наставник «Барселоны» и сборной Испании поставил точку в разговорах о том, что он может стать тренером бразильской национальной команды. По его словам, он пока что не готов к такой ответственности.

- Есть много сборных, которые находятся в поиске главного тренера. Я, однако, не готов возглавить команду такого профиля, как бразильская сборная. Да и никто из Бразилии даже не обращался ко мне с таким вопросом, - цитирует слова испанского специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сборная Бразилии остается без главного тренера после отставки Тите.