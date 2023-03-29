Супруга Дани Алвеса простила его

В жизни Дани Алвеса, наконец-то, виден свет в конце туннеля. К нему, по крайней мере, решила вернуться супруга, которая призналась, что простила его. По словам женщины, она стала навещать бывшего футболиста «Барселоны» в тюрьме.

- Мне никогда не требовалось ничего материального от него, я зарабатываю самостоятельно. Я не хочу его осуждать, он в сложном положении, так работает правосудие. Каждый раз, когда могу, я навещаю его в тюрьме, - цитирует слова женщины итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Алвес угодил в темницу за изнасилование, имевшее место в конце прошлого года.