Педриньо сыграл за «Сан-Паулу», несмотря на обвинения в насилии

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо, выступающий на правах аренды за бразильский «Сан-Паулу», появился на поле в контрольном поединке против «Куритибы». Об этом рапортует издание Globo Esporte.

Напомним, что форвард не принимал участия в матчах с начала марта из-за обвинений в домашнем насилии. Педриньо принимал участие в тренировочном процессе команды, но от матчей был отстранен.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний футболист принял участие в десяти поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки.