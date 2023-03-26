Бразилия не спешит выдавать осуждённого за изнасилование Робиньо - но запретила ему покидать страну

Мы уже сообщали о том, что бывший полузащитник «Милана» Робиньо влип в историю с изнасилованием и был приговорен итальянским судом к девяти годам тюремного заключения. Правда, перед этим Робиньо успел бежать в родную Бразилию, и теперь для отбытия наказания бразильская сторона должна экстрадировать его в Италию.

Но вот с этим как раз и возникли проблемы - как сообщает O Bola, бразильские власти ведут себя достаточно странно, вместо экстрадиции они запретили игроку... покидать страну, в приказном порядке велев сдать заграничный паспорт.

Впрочем, как утверждают прокуроры, это сделано для того, чтобы Робиньо не смог бежать в третью страну - в условный Парагвай, к примеру, и дожидался своей очереди на экстрадицию или отбытие наказания в Бразилии.