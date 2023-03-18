Луис Суарес может сменить команду в конце сезона

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес может по завершении нынешнего сезона сменить клубную прописку. В настоящий момент 36-летний голеадор защищает цвета бразильского «Гремио». Он присоединился к команде в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Todofichajes, в услугах уругвайского бомбардира заинтересованы клубы МЛС. Названия потенциальных работодателей пока не разглашаются.

Контракт Луис с «Гремио» рассчитан до конца 2024 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в четыре миллиона евро.

В первой половине этого сезона Суарес играл на родине за «Насьональ». Он забил пять голов в 12 матчах.