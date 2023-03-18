Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис Суарес может сменить команду в конце сезона

18 Марта 2023 • 12:56 Комментировать

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес может по завершении нынешнего сезона сменить клубную прописку. В настоящий момент 36-летний голеадор защищает цвета бразильского «Гремио». Он присоединился к команде в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Todofichajes, в услугах уругвайского бомбардира заинтересованы клубы МЛС. Названия потенциальных работодателей пока не разглашаются.

Контракт Луис с «Гремио» рассчитан до конца 2024 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в четыре миллиона евро.

В первой половине этого сезона Суарес играл на родине за «Насьональ». Он забил пять голов в 12 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Марта
12:56 · Бразилия
Луис Суарес может сменить команду в конце сезона
09:53 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» Лейва завершил карьеру
17 Марта
12:42 · Испания. Ла Лига
Роке будет блокировать предложения от других команд, игрок хочет только в «Барселону»
15 Марта
10:36 · Бразилия
Названы сроки восстановления Марио Фернандеса
14 Марта
09:30 · Бразилия
Бывший партнёр Роналдиньо по «Керетаро» рассказал, как тот «отрывался» в Мексике
00:03 · Испания. Ла Лига
Представитель «Реала» отправился в Бразилию, чтобы помочь вернуть уверенность Эндрику
12 Марта
14:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» с оптимизмом смотрит на потенциальный трансфер Роке
11:58 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес получил травму в матче «Интернасьонала»
11 Марта
17:46 · Бразилия
​На презентацию Марсело пришло 35 тысяч зрителей
02:30 · Бразилия
Мело вновь нахулиганил - получил красную карточку через минуту после появления на поле
10 Марта
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» претендует на новичка сборной Бразилии
23:12 · Англия. Премьер-лига
Фирмино может продолжить карьеру на родине
19:36 · Россия. Премьер-лига
Алберто назвал самые яркие события в его жизни
14:30 · Испания. Ла Лига
Витор Роке: «Барселона» Это мечта»
11:35 · Бразилия
Марсело зазывает Хамеса в «Флуминенсе»
Все новости
Рекомендуем