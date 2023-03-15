Названы сроки восстановления Марио Фернандеса

Фланговый защитник Марио Фернандес, ныне выступающий на родине за «Интернасьонал», проведет в лазарете две недели из-за повреждения, полученного в недавнем поединке против «Эспортиво» (4:1).

В связи с травмой опытный футболист не поможет своей команде в матче ½ финала чемпионата штата. Об этом рапортуют журналисты Globo.

За «Интернасьонал» Фернандес сыграл в пяти матчах из 11 в нынешнем сезоне.

32-летний защитник является воспитанником «Гремио». В составе московского ЦСКА он выступал с 2012 по 2022 год. За сборную России Фернандес провел 33 поединка, отметившись пятью забитыми мячами.