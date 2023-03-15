Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Названы сроки восстановления Марио Фернандеса

15 Марта 2023 • 10:36 Комментировать

Фланговый защитник Марио Фернандес, ныне выступающий на родине за «Интернасьонал», проведет в лазарете две недели из-за повреждения, полученного в недавнем поединке против «Эспортиво» (4:1).

В связи с травмой опытный футболист не поможет своей команде в матче ½ финала чемпионата штата. Об этом рапортуют журналисты Globo.

За «Интернасьонал» Фернандес сыграл в пяти матчах из 11 в нынешнем сезоне.

32-летний защитник является воспитанником «Гремио». В составе московского ЦСКА он выступал с 2012 по 2022 год. За сборную России Фернандес провел 33 поединка, отметившись пятью забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
10:36 · Бразилия
Названы сроки восстановления Марио Фернандеса
14 Марта
09:30 · Бразилия
Бывший партнёр Роналдиньо по «Керетаро» рассказал, как тот «отрывался» в Мексике
00:03 · Испания. Ла Лига
Представитель «Реала» отправился в Бразилию, чтобы помочь вернуть уверенность Эндрику
12 Марта
14:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» с оптимизмом смотрит на потенциальный трансфер Роке
11:58 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес получил травму в матче «Интернасьонала»
11 Марта
17:46 · Бразилия
​На презентацию Марсело пришло 35 тысяч зрителей
02:30 · Бразилия
Мело вновь нахулиганил - получил красную карточку через минуту после появления на поле
10 Марта
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» претендует на новичка сборной Бразилии
23:12 · Англия. Премьер-лига
Фирмино может продолжить карьеру на родине
19:36 · Россия. Премьер-лига
Алберто назвал самые яркие события в его жизни
14:30 · Испания. Ла Лига
Витор Роке: «Барселона» Это мечта»
11:35 · Бразилия
Марсело зазывает Хамеса в «Флуминенсе»
09 Марта
21:34 · Англия. Премьер-лига
Виллиан хочет остаться в «Фулхэме», интерес к игроку проявляет бразильский клуб
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Назван возможный следующий клуб Коутиньо 3
07 Марта
13:13 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нацелился на бразильского нападающего
Все новости
Рекомендуем