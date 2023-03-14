Бывший партнёр Роналдиньо по «Керетаро» рассказал, как тот «отрывался» в Мексике

Все помнят прекрасный футбол Роналдиньо, и многие также знают, что бразилец придерживался принципа «чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать». Человек ночи, которому позволялось не приходить на утренние тренировки, Роналдиньо не изменял своим привычкам ни при каких обстоятельствах. Об этом рассказал чилийский футболист Патрисио Рубио, какое-то время поигравший с бразильцем в Мексике.

- Это просто сумасшествие, его дом всегда был как проходной двор, там постоянно кто-то тусовался, и постоянно подавали пиво. Женатым там было не место. Всегда гостеприимен, всегда все бесплатно, охранники... Все было на уровне, - заявил Рубио.

Напомним, что Роналдиньо выступал в «Керетаро» в 2015 году.