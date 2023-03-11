​На презентацию Марсело пришло 35 тысяч зрителей

В зимнее трансферное окно в родной «Флуминенсе» вернулся защитник Марсело, который известен главным образом по выступлениям за мадридский «Реал». На презентацию 34-летнего бразильского футболиста на стадион «Маракана» пришли 35 тысяч зрителей.

Напомним, что за «Реал» Марсело выступал на протяжении пятнадцати с половиной лет. Осенью прошлого года бразилец перебрался в «Олимпиакос», но он не провёл в этом клубе и полугода.

Отметим, что контракт Марсело с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2024 календарного года. В нём прописана опция продления.