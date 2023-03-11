Мело вновь нахулиганил - получил красную карточку через минуту после появления на поле

Известный футбольный хулиган и скандалист Фелипе Мело вновь отличился - и вновь, естественно, со знаком «минус». На сей раз это случилось бразильском дерби между «Фламенго» и «Флуминенсе».

Мело только-только вышел на поле за пару минут до конца основного времени матча, как тут же впутался в стычку на поле между своим одноклубником Лимой и Жерсоном из «Фламенго». Но именно Мело в итоге досталось больше всего - Лима и Джерсон увидели желтые карточки, а Мело - прямую красную.

Уходя с поля, он еще и поворчал в адрес арбитра, назвав его «грязным». В интервью журналистам он, правда, смягчил формулировки - «у арбитра плохой характер», заявил он. Ну а «Флуминенсе» в итоге выиграл со счетом 2:1.