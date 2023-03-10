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Чемпионат Бразилии. Серия А

Марсело зазывает Хамеса в «Флуминенсе»

10 Марта 2023 • 11:35 Комментировать

Бывший латераль мадридского «Реала» Марсело вернулся в родную Бразилию после не самого удачного опыта с «Олимпиакосом».

И теперь он, как сообщает бразильская пресса, пытается уговорить руководство своего нового клуба «Флуминенсе» переманить в Бразилию его бывшего партнера как по «Реалу», так и по «Олимпиакосу» - лучшего бомбардира ЧМ-2014 Хамеса Родригеса, недавно ставшего счастливым обладателем нового «Гелика» (не путать с великом)!

Подробности возможной сделки не сообщаются, но в «Олимпиакосе», как уточняет derbyderbyderby.it, очень не хотели бы терять колумбийского полузащитника.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Флуминенсе Хамес Родригес
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