Агент: «Марио Фернандес не жалеет о решении вернуться в футбол»

Жорже Машаду, агент защитника «Интернасьонала» Марио Фернандеса, высказался о возвращении игрока в футбол.

«Марио не жалеет о решении вернуться в футбол. Он очень хорошо себя чувствует, жалоб на здоровье нет», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».

В конце прошлого сезона 32-летний бразилец принял решение приостановить карьеру по семейным обстоятельствам. В январе 2023 года Фернандес возобновил карьеру и на данный момент выступает на правах аренды за «Интернасьонал», контракт футболиста принадлежит ЦСКА.

В новом клубе защитник принял участие в четырех матчах чемпионата Бразилии, в которых не отметился результативными действиями.