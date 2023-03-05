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Чемпионат Бразилии. Серия А

Агент: «Марио Фернандес не жалеет о решении вернуться в футбол»

05 Марта 2023 • 20:05 Комментировать

Жорже Машаду, агент защитника «Интернасьонала» Марио Фернандеса, высказался о возвращении игрока в футбол.

«Марио не жалеет о решении вернуться в футбол. Он очень хорошо себя чувствует, жалоб на здоровье нет», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».

В конце прошлого сезона 32-летний бразилец принял решение приостановить карьеру по семейным обстоятельствам. В январе 2023 года Фернандес возобновил карьеру и на данный момент выступает на правах аренды за «Интернасьонал», контракт футболиста принадлежит ЦСКА.

В новом клубе защитник принял участие в четырех матчах чемпионата Бразилии, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Фернандес Интернасьонал Жорже Машаду
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