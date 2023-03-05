Пато: «Анчелотти относился ко мне как к сыну»

Бывший бразильский нападающий Алешандре Пато высоко ценит человека, который тренировал его в «Милане» - Карло Анчелотти. Об этом он сообщил бразильской общественности в свете новостей о том, что итальянский специалист может стать наставником бразильской сборной по футболу.

- Мне очень нравится этот человек, хотя я давно не видел его. Я люблю Карло, ко мне он относился как к своему сыну. Я думаю, что он мог бы многое дать нашей сборной, хотя и в нашей стране есть очень приличные специалисты, - считает Пато, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Сейчас Анчелотти тренирует мадридский «Реал».