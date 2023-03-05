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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Звезда померкла» - бразильский вундеркинд Эндрик не забивает уже 13 матчей

05 Марта 2023 • 01:40 Комментировать

Бразильский вундеркинд Эндрик, который перейдет в мадридский «Реал» в 2024 году, когда ему исполнятся восемнадцать лет, решил взять на радостях своеобразный отпуск - он не забивает уже в тринадцати матчах кряду в своем родном бразильском чемпионате.

Это не самая приятная новость для поклонников его нынешнего клуба - бразильского «Палмейраса». В последний раз Эндрик забил третьего ноября прошлого года в поединке с «Форталезой». Да и с голевыми передачами за это время у него негусто - лишь одна, девятого февраля в матче против «Интернасьоналя».

В общем, как бы в «Реале» не решили, что прогадали. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Эндрик
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