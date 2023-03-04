Пато дал ценный совет всем игрокам

Бывший бразильский нападающий «Милана» Алешандре Пато дал совет всем нынешним футболистам, который, по его мнению, позволит им провести карьеру лучше, чем он сам. Пато не достиг всего того, что ему прочили в молодости, и он считает. что отчасти виноват в этом он сам.

- Совет, который я бы дал всем другим футболистам - надо вникать не только в то, что происходит на поле, но и вокруг, вне игры. Я думал только о том, что происходит на поле, игнорируя все остальное. В этом была моя ошибка, но я понял это только сейчас. Уже поздно, - цитирует слова Пато итальянское новостное агентство ITASportPress.