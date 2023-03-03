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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Эмуляция Зидана» - бразильский игрок повторил «подвиг» французского гения из финала ЧМ-2006 видео

03 Марта 2023 • 06:41 Комментировать

Интересный эпизод произошел в матче тринадцатого тура второй лиги штата Сан-Паулу, в котором между собой сошлись «Вело Клубе» и «Новоризонтино». На семнадцатой минуте второго тайма полузащитник проигрывавшего со счетом 0:2 «Новоризонтино» Бруно Кошта ударом головы отправил в нокдаун оппонента Дугласа Скило, причем перед этим оба уже получили по предупреждению.

Так как для Кошты желтая карточка была уже второй, то он увидел за ней и красный свет. После чего, уже понимая, что ему придется покинуть поле, решил учинить собственную расправу. Ее можно увидеть на 1:30 в видео ниже. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан ЧМ-2006 Вело Клубе Новоризонтино
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