Интересный эпизод произошел в матче тринадцатого тура второй лиги штата Сан-Паулу, в котором между собой сошлись «Вело Клубе» и «Новоризонтино». На семнадцатой минуте второго тайма полузащитник проигрывавшего со счетом 0:2 «Новоризонтино» Бруно Кошта ударом головы отправил в нокдаун оппонента Дугласа Скило, причем перед этим оба уже получили по предупреждению.

Так как для Кошты желтая карточка была уже второй, то он увидел за ней и красный свет. После чего, уже понимая, что ему придется покинуть поле, решил учинить собственную расправу. Ее можно увидеть на 1:30 в видео ниже.