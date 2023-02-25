Бразильского вратаря уволили после первого же матча за клуб - «привёз» пенальти и удаление

Бразильский голкипер Эналь в конце прошлого года заключил контракт с «Сертаозиньо», выступающем во внутреннем чемпионате штата Сан-Паулу, однако из-за травмы 38-летний вратарь пропустил первые восемь матчей своего клуба в начавшемся в январе чемпионате. А вот девятый для него оказался явно неудачным.

Во-первых, его команда проиграла со счетом 1:3 «Униао Сузано». А во-вторых, сам Эналь спровоцировал это поражение невероятной выходкой - он в порыве эмоций набросился в своей штрафной площади на нападающего соперника, повалил того на газон - и увидел красную карточку, а вместе с ней, конечно же, и пенальти. За такое поведение клуб уволил его сразу же после игры.