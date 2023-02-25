Дани Алвес готов объявить голодовку

Похоже, что весть о том, что его не станут отпускать на свободу, серьезно подкосила Дани Алвеса. Бывший защитник «Барселоны» остается в тюрьме, и, как сообщается в репортаже испанской телепередачи Cuatro al día, сия весть сильно подкосила его.

Там уточняется, что бразилец, выслушивая неприятную новость о том, что ему предстоит остаться в тюрьме, заметно изменился в лице, после чего заперся в своей камере и весь день не принимал пищу.

Теперь, как опасается ближайшее окружение Алвеса, он может объявить голодовку - такой бунтарский шаг вполне вписывается в характер футболиста.