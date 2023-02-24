Бразильский «Флуминенсе» объявил о подписании контракта с Марсело. 34-летний защитник вернулся в клуб, где он начинал футбольную карьеру в средине нулевых годов.

Именно из «Флуминенсе» Марсело переходил в мадридский «Реал» в начале 2007 года. За «сливочных» бразилец отыграл более пятнадцати лет. Осенью прошлого года Марсело перебрался в «Олимпиакос», но недавно футболист расторг контракт с известным греческим клубом.

Отметим, что в настоящий момент специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Марсело в 2,5 миллиона евро.