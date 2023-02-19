Булыкин: «Товарищеские матчи сборной России с бразильскими клубами не стал бы смотреть»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном проведении товарищеских матчей национальной команды с бразильскими клубами.

По мнению эксперта, игры с клубами будет смотреть не так интересно, как матчи против других сборных.

«Хочется, чтобы сборная нас радовала, и для этого нужны нормальные товарищеские матчи, а не игры с клубами или со вторыми составами. Понятно, что не будет накала официальных игр, но это уже что-то — интересно смотреть», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров, из-за чего наша национальная команда имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.