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Чемпионат Бразилии. Серия А

Дани Алвеса могут перевести под домашний арест

17 Февраля 2023 • 00:26 Комментировать

Адвокаты Дани Алвеса ведут борьбу за то, чтобы их клиента выпустили из тюрьмы под домашний арест. Напомним, что бывший игрок «Барселоны» оказался в тюрьме за попытку изнасилования 23-летней девушки на дискотеке.

Его защищает в суде адвокат Кристобаль Мартель, которому удалось поставить под сомнение качество тех аргументов, которые использовало обвинение против Алвеса. И сейчас Дани светит выход из тюрьмы на свободу - пусть и под присмотром электронного браслета. Но обвинение считает, что это может спровоцировать Алвеса на побег - например, на борту частного самолета.

В Бразилии это, видимо, считается тривиальным делом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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