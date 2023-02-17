Дани Алвеса могут перевести под домашний арест

Адвокаты Дани Алвеса ведут борьбу за то, чтобы их клиента выпустили из тюрьмы под домашний арест. Напомним, что бывший игрок «Барселоны» оказался в тюрьме за попытку изнасилования 23-летней девушки на дискотеке.

Его защищает в суде адвокат Кристобаль Мартель, которому удалось поставить под сомнение качество тех аргументов, которые использовало обвинение против Алвеса. И сейчас Дани светит выход из тюрьмы на свободу - пусть и под присмотром электронного браслета. Но обвинение считает, что это может спровоцировать Алвеса на побег - например, на борту частного самолета.

В Бразилии это, видимо, считается тривиальным делом.