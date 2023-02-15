Уругвайский нападающий Луис Суарес перебрался в «Гремио» - и с тех пор в клубе стало очень весело. В очередном матче бразильского чемпионата против «Авениды» действия Суареса спровоцировали скандал и стычку с арбитром, которому даже пришлось вызывать на помощь полицейских. «Гремио» получил право на штрафной, его быстро разыграли, что стало неприятным сюрпризом для соперника, Суарес отдал мяч на Франко Кристальдо, и тот отправил его в ворота.

Разъяренные игроки «Авениды» облепили арбитра, который начал быстро-быстро доставать из кармана карточки, попутно роняя их, но поняв, что карточки не спасают от расправы, позвал на помощь полицию. В итоге матч прервали, но гол оставили в силе, а потом, после возобновления игры, «Гремио» забил еще.