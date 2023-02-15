Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Из-за гола, в котором поучаствовал Луис Суарес, арбитр вызвал на поле полицию видео

15 Февраля 2023 • 04:43 Комментировать

Уругвайский нападающий Луис Суарес перебрался в «Гремио» - и с тех пор в клубе стало очень весело. В очередном матче бразильского чемпионата против «Авениды» действия Суареса спровоцировали скандал и стычку с арбитром, которому даже пришлось вызывать на помощь полицейских. «Гремио» получил право на штрафной, его быстро разыграли, что стало неприятным сюрпризом для соперника, Суарес отдал мяч на Франко Кристальдо, и тот отправил его в ворота.

Разъяренные игроки «Авениды» облепили арбитра, который начал быстро-быстро доставать из кармана карточки, попутно роняя их, но поняв, что карточки не спасают от расправы, позвал на помощь полицию. В итоге матч прервали, но гол оставили в силе, а потом, после возобновления игры, «Гремио» забил еще.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес Авенида
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
04:43 · Бразилия
Из-за гола, в котором поучаствовал Луис Суарес, арбитр вызвал на поле полицию видео
14 Февраля
21:46 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что сборной России будет полезно сыграть с клубами из Бразилии
21:24 · Россия. Премьер-лига
Терёхин раскритиковал планы РФС сыграть в бразильскими клубами
16:17 · Бразилия
​В РФС подтвердили, что сборная России может сыграть с клубами из Бразилии
11 Февраля
18:05 · Россия. Премьер-лига
Майкон: «Мне кажется, что Иван попадёт в сборную Бразилии»
10 Февраля
19:41 · Бразилия
Абрамович может приобрести бразильский футбольный клуб
11:32 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что переговоры с ЦСКА о выкупе Мойзеса пока не ведутся
09 Февраля
18:12 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогой российский игрок старше 31 года
14:51 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Трансфер Перейры в Россию сейчас представляется более сложным, чем раньше»
01:15 · Испания. Ла Лига
«Сантос» не оставляет надежд переманить Кавани
08 Февраля
14:23 · Италия. Серия А
«Барселона» следующим летом хочет пригласить трёх игроков
03:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла «нового Луиса Суареса»
02:15 · Бразилия
«Я на нары, братва на Канары» - Дани Алвес «сидит» хорошо
06 Февраля
05:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса объяснил, почему защитник ЦСКА не играет за «Атлетико Минейро»
05 Февраля
10:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на бразильского футболиста
Все новости
Рекомендуем