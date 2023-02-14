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Чемпионат Бразилии. Серия А

​В РФС подтвердили, что сборная России может сыграть с клубами из Бразилии

14 Февраля 2023 • 16:17 Комментировать

Во вторник в прессе появилась информация о том, что сборная России в марте может провести несколько матчей с клубами из Бразилии. Комментарий на этот счёт дали в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

«РФС ведёт переговоры с рядом федераций относительно организации матчей сборной в марте. Вариант игр с ведущими клубами Бразилии также рассматривается», - комментарий РФС приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящий момент РФС находится под санкциями. Сборная России не участвует в официальных турнирах и вынуждена довольствоваться товарищескими матчами. Осенью команда Валерия Карпина провела несколько игр с представителями Азиатской конфедерации футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС
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