​В РФС подтвердили, что сборная России может сыграть с клубами из Бразилии

Во вторник в прессе появилась информация о том, что сборная России в марте может провести несколько матчей с клубами из Бразилии. Комментарий на этот счёт дали в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

«РФС ведёт переговоры с рядом федераций относительно организации матчей сборной в марте. Вариант игр с ведущими клубами Бразилии также рассматривается», - комментарий РФС приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящий момент РФС находится под санкциями. Сборная России не участвует в официальных турнирах и вынуждена довольствоваться товарищескими матчами. Осенью команда Валерия Карпина провела несколько игр с представителями Азиатской конфедерации футбола.