Абрамович может приобрести бразильский футбольный клуб

Российский олигарх Роман Абрамович хочет купить футбольный клуб в Бразилии, сообщает Fanaticos. По информации источника, российский миллиардер хочет как можно скорее вернуться к «футбольным делам» и один из вариантов – купить клуб «Лондрина», выступающий ныне во втором бразильском дивизионе.

Отмечается, что интерес у Абрамовича могут вызвать и два более статусных коллектива из Бразилии – это «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу».

Напомним, что в прошлом году Абрамович продал лондонский «Челси», с которым дважды взял Кубок Лиги чемпионов УЕФА и множество других трофеев. СМИ под конец прошлого года полагали, что олигарх приобретёт один из турецких клубов, но позже эту новость опровергли.