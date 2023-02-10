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Чемпионат Бразилии. Серия А

Абрамович может приобрести бразильский футбольный клуб

10 Февраля 2023 • 19:41 Комментировать
Сан-Паулу
...
Сантос
13.02 01:00

Российский олигарх Роман Абрамович хочет купить футбольный клуб в Бразилии, сообщает Fanaticos. По информации источника, российский миллиардер хочет как можно скорее вернуться к «футбольным делам» и один из вариантов – купить клуб «Лондрина», выступающий ныне во втором бразильском дивизионе.

Отмечается, что интерес у Абрамовича могут вызвать и два более статусных коллектива из Бразилии – это «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу».

Напомним, что в прошлом году Абрамович продал лондонский «Челси», с которым дважды взял Кубок Лиги чемпионов УЕФА и множество других трофеев. СМИ под конец прошлого года полагали, что олигарх приобретёт один из турецких клубов, но позже эту новость опровергли.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Абрамович Атлетико Минейро Сан-Паулу Лондрина
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