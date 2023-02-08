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«Я на нары, братва на Канары» - Дани Алвес «сидит» хорошо

08 Февраля 2023 • 02:15 Комментировать

Коротающий свое время в тюрьме Дани Алвес, тем не менее, наслаждается там особым к себе отношением, сообщает издание Europa Press.

- К нему приставлены четверо функционеров тюрьмы, которые сопровождают его и оберегают от возможных стычек с другими обитателями тюрьмы. Насколько мне известно, у него отдельная камера, он живет в ней сам, хотя другие обитатели тюрьмы делят ее, - цитирует издание фрагмент интервью своего источника.

Напомним, что Дани Алвес угодил в тюрьму по обвинению в сексуальных домогательствах. Он известен по выступлениям за такие клубы, как «Севилья», «Ювентус» и, в особенности «Барселона», с которой выиграл абсолютное большинство своих трофеев. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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