От Дани Алвеса начали отворачиваться и спонсоры

Ударившая не в ту голову кровь продолжает создавать проблемы Дани Алвесу - он теряет деньги, он теряет свою семью, а сейчас теряет и своих спонсоров. В силу своей известности и популярности опытнейший футболист располагал несколькими личными контрактами, позволявшими зарабатывать дополнительные деньжата.

Но сейчас «шабашка» заканчивается - от Алвеса ушли букмекерская контора 1xPartner, с ним прекратили сотрудничество бразильские страховики Hygia Saude, а также производитель одежды Ethika. А компания Adidas не стала продлевать контракт, который так удачно для знаменитого бренда истек 18 января, как раз накануне ареста Алвеса.