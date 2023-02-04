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Чемпионат Бразилии. Серия А

От Дани Алвеса начали отворачиваться и спонсоры

04 Февраля 2023 • 00:34 Комментировать (2)

Ударившая не в ту голову кровь продолжает создавать проблемы Дани Алвесу - он теряет деньги, он теряет свою семью, а сейчас теряет и своих спонсоров. В силу своей известности и популярности опытнейший футболист располагал несколькими личными контрактами, позволявшими зарабатывать дополнительные деньжата.

Но сейчас «шабашка» заканчивается - от Алвеса ушли букмекерская контора 1xPartner, с ним прекратили сотрудничество бразильские страховики Hygia Saude, а также производитель одежды Ethika. А компания Adidas не стала продлевать контракт, который так удачно для знаменитого бренда истек 18 января, как раз накануне ареста Алвеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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Комментарии (2)
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Alex1972
04 Февраля 2023 в 00:56
Кокорин : Не, лучше стульями в баре... Хе-хе..
Ceroki
04 Февраля 2023 в 00:44
Нехило так чувак в тулик зашел
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