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Чемпионат Бразилии. Серия А

Клуб Дани Алвеса требует от игрока 5 миллионов долларов

02 Февраля 2023 • 22:40 Комментировать

Проблемы Дани Алвеса нарастают как снежный ком - после того, как он угодил в очередной переплет, связанный с сексуальным насилием, от него отреклась не только супруга, но и расторгнувший с ним контракт мексиканский клуб «Пумас».

Более того, мексиканцы настолько шокированы произошедшим, что считают, что Алвес нанес серьезный урон имиджу клуба, за что ему придется выплатить пять миллионов американских долларов.

Уведомление об этом было отправлено бразильскому футболисту еще двадцатого января, но известно о нем стало лишь сейчас, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес Пумас
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