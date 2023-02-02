Дела Артуро Видаля в Бразилии идут всё хуже и хуже

Дела чилийского полузащитника Артуро Видаля в бразильском «Фламенго» идут все хуже и хуже, он утратил былое доверие руководства и болельщиков клуба. В конце минувшей недели клуб проиграл в финале Суперкубка Бразилии «Палмейрасу» со счетом 3:4. Видаль не попал в стартовый состав, вышел на поле лишь на 80-й минуте, но все равно был раскритикован фанатами.

- Видаль - это бывший игрок, который еще активен по какому-то недоразумению. Он больше ничего не может дать. «Фламенго» нужно избавляться от него как можно быстрее, - примерно в таком духе пишут о нем большинство бразильских журналистов.