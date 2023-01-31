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Трагедия в Бразилии - автобус с футболистами свалился с моста, несколько игроков погибли

31 Января 2023 • 03:58 Комментировать

Трагедия в Бразилии - автобус, в котором передвигался весь состав клуба «Эспорте Вила Маре Хелена» (как взрослый, так и молодежный), упал с моста вверх тормашками, в результате чего как минимум четверо человек погибли, а еще несколько угодили в больницу, причем двое в тяжелом состоянии. В общей сложности пострадали 29 человек. Трагедия разыгралась возле Алем-Параибы в юго-восточной части страны.

Напомним, что в 2016-м году аналогичная трагедия, только более масштабная, произошла с футболистами клуба «Шапекоэнсе» - самолет, на котором команда добиралась на кубковый матч, разбился на территории Колумбии, погибли большая часть команды, а также тренер и президент клуба.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шапекоэнсе
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