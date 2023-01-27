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Чемпионат Бразилии. Серия А

Первый тренер Фернандеса прокомментировал его возвращение в футбол

27 Января 2023 • 21:21 Комментировать

Первый тренер защитника «Интернасьонала» Марио Фернандеса Маркос де Лима Ромеу прокомментировал возвращение игрока на футбольное поле.

«Счастлив, что Марио вернулся в футбол и вышел на поле в майке бразильского клуба. Рад за него и за то, что он принял решение продолжить карьеру», - цитирует тренера «РБ Спорт».

Он добавил, что игра его воспитанника полезна для глаз, а смотреть за его действиями на футбольном поле — сплошное удовольствие.

Напомним, что знаменитый защитник ЦСКА и сборной России приостановил карьеру в мае прошлого года по семейным обстоятельствам, но в ноябре её возобновил и стал игроком «Интернасьонала» у себя на родине. Позавчера футболист дебютировал за свой клуб в матче против «Авениды» в рамках чемпионата Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Интернасьонал Маркос де Лима Ромеу
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