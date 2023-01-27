Первый тренер Фернандеса прокомментировал его возвращение в футбол

Первый тренер защитника «Интернасьонала» Марио Фернандеса Маркос де Лима Ромеу прокомментировал возвращение игрока на футбольное поле.

«Счастлив, что Марио вернулся в футбол и вышел на поле в майке бразильского клуба. Рад за него и за то, что он принял решение продолжить карьеру», - цитирует тренера «РБ Спорт».

Он добавил, что игра его воспитанника полезна для глаз, а смотреть за его действиями на футбольном поле — сплошное удовольствие.

Напомним, что знаменитый защитник ЦСКА и сборной России приостановил карьеру в мае прошлого года по семейным обстоятельствам, но в ноябре её возобновил и стал игроком «Интернасьонала» у себя на родине. Позавчера футболист дебютировал за свой клуб в матче против «Авениды» в рамках чемпионата Бразилии.