«Флуминенсе» хочет переманить к себе Тьяго Силву и Марсело

Бразильский клуб «Флуминенсе» намерен подписать двух известных в Европе бразильских защитников Тьяго Силву и Марсело, об этом пишет Footmercato. На данный момент первый из них выступает в лондонском «Челси», а второй «доигрывает» в греческом «Олимпиакосе», периодически выходя на поле.

Правда, судя по недавней информации, Тьяго Силву хотят сохранить в «Челси», 38-летнему защитнику будет предложен новый контракт.

Действующий контракт Марсело в Греции действует до конца текущего сезона и во «Флуминенсе» ожидают решения бывшего защитника «Реала» касаемо своего будущего.