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Чемпионат Бразилии. Серия А

Суарес — о чемпионате Бразилии: «Я стараюсь играть быстро, но должен понимать, что у меня здесь больше времени»

22 Января 2023 • 10:32 Комментировать

Нападающий «Гремио» Луис Суарес высказался о скоростях в чемпионате Бразилии.

По словам 35-летнего уругвайца, в Бразилии ему приходится действовать медленнее, чем обычно.  

«Я спешу играть быстро, но должен понимать, что у меня здесь больше времени. Время и матчи проходят, мы с партнёрами лучше понимаем друг друга», — цитирует Суареса Globo.

Напомним, что Суарес перешёл в «Гремио» в начале текущего года. Ранее он выступал за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и мадридский «Атлетико». В составе «сине-гранатовых» уругвайский форвард выигрывал Лигу чемпионов и четыре раза становился чемпионом Испании.  

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Гремио Луис Суарес
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