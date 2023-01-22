Суарес — о чемпионате Бразилии: «Я стараюсь играть быстро, но должен понимать, что у меня здесь больше времени»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес высказался о скоростях в чемпионате Бразилии.

По словам 35-летнего уругвайца, в Бразилии ему приходится действовать медленнее, чем обычно.

«Я спешу играть быстро, но должен понимать, что у меня здесь больше времени. Время и матчи проходят, мы с партнёрами лучше понимаем друг друга», — цитирует Суареса Globo.

Напомним, что Суарес перешёл в «Гремио» в начале текущего года. Ранее он выступал за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и мадридский «Атлетико». В составе «сине-гранатовых» уругвайский форвард выигрывал Лигу чемпионов и четыре раза становился чемпионом Испании.