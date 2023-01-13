Голкипер Иван Куарезма, выступавший на правах аренды за петербургский «Зенит», вернулся на родину. Новым местом работы 25-летнего футболиста стала «Васко да Гама», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до конца 2023 года.

Напомним, что Куарезма провел за «Зенит» всего четыре матча – все в Кубке России. Южноамериканский вратарь пропустил пять голов и в двух поединках сохранил ворота в неприкосновенности. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость голкипера в 1,8 миллиона евро.