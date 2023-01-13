Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Экс-игрок «Зенита» продолжит карьеру в Бразилии официально

13 Января 2023 • 10:16 Комментировать

Голкипер Иван Куарезма, выступавший на правах аренды за петербургский «Зенит», вернулся на родину. Новым местом работы 25-летнего футболиста стала «Васко да Гама», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до конца 2023 года.

Напомним, что Куарезма провел за «Зенит» всего четыре матча – все в Кубке России. Южноамериканский вратарь пропустил пять голов и в двух поединках сохранил ворота в неприкосновенности. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость голкипера в 1,8 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Васко Да Гама Иван Куарезма Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
10:16 · Бразилия
Экс-игрок «Зенита» продолжит карьеру в Бразилии официально
08:10 · Бразилия
Луис Энрике - основной претендент на должность наставника бразильской сборной
12 Января
22:23 · Испания. Ла Лига
Сын Роналдиньо разорвал контракт с «Крузейро» и приехал на просмотр в «Барселону»
18:17 · Россия. Премьер-лига
​Варела подписал предварительный контракт с «Фламенго» - сейчас он принадлежит «Динамо» официально
17:01 · Россия. Премьер-лига
Журналист Алейшо рассказал, при каком условии Марио Фернандес может остаться в «Интернасьонале»
09:12 · Бразилия
Экс-форвард «Реала» Робиньо решил вернуться в футбол
11 Января
09:35 · Россия. Премьер-лига
Алберто рад, что перешёл из «Зенита» в «Коринтианс»
00:15 · Россия. Премьер-лига
Медведев – о Ду Кейросе: «Очень интересный футболист»
10 Января
23:41 · Россия. Премьер-лига
Медведев – о Мантуане: «Он в составе «Зенита», по крайней мере, до конца сезона»
23:21 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Сделка абсолютно взаимовыгодная и для «Зенита», и «Коринтианса»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию о возможном уходе Карраскаля во «Фламенго»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Бразильский журналист: «В будущем «Зенит» сможет много заработать на Ренане»
09 Января
23:16 · Италия. Серия А
Моуринью сказал «нет» сборной Бразилии 1
08 Января
17:26 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, когда Педро Габриэл может вернуться в «Локомотив»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном возвращении Варелы в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем