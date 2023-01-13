Луис Энрике - основной претендент на должность наставника бразильской сборной

Испанский специалист Луис Энрике является главным претендентом на должность наставника бразильской сборной, вакансия в которой появилась после отставки Тите. Сам Энрике также подал в отставку, но с поста наставника испанской сборной.

Как уточняет Sport, в бразильской федерации футбола твердо решили попробовать доверить роль наставника иностранному тренеру, учитывая то, что команда не может выиграть чемпионский титул в мире с 2002 года.

Напомним, что Луис Энрике в прошлом поработал и в «Барселоне» - свою последнюю победу в Лиге чемпионов команда одержала именно при нем.