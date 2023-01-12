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Чемпионат Бразилии. Серия А

Экс-форвард «Реала» Робиньо решил вернуться в футбол

12 Января 2023 • 09:12 Комментировать

Экс-нападающий сборной Бразилии Робиньо планирует возобновить выступления в возрасте 38 лет. По сообщениям журналистов AS, опытный игрок сейчас ведет переговоры с двумя клубами. Речь идет о представителе чемпионата А2 - Паулиста «Португезой Сантистой» и Бразилиэнсе», выступающим в Серии D.

Стоит напомнить, что последним клубом форварда был турецкий «Истанбул Башакшехир». В Европе Робиньо запомнился по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан». В составе национальной сборной Бразилии нападающий провел 100 матчей, в которых отметился 29 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Робиньо
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