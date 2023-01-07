Президент «Коринтианса»: «Мы предлагали контракт Роналду, но «Аль-Наср» дал в 20 раз больше»

«Коринтианс» хотел подписать португальского нападающего Криштиану Роналду, однако трансфер не состоялся. Об этом рассказал президент бразильского клуба Дуилио Монтейру Алвес.

«Мы долгое время вели с ним переговоры. Этот трансфер было сложно осуществить, но мы решили попытаться. Несколько раз встречались с агентом Мендешем. Наш клуб сделал ему предложение, схожее по условиям контракта в «МЮ». Но «Аль-Наср» предложил в 20 раз больше», - передает слова руководителя Os Donos da Bola.

Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт до лета 2025 года. Его заработная плата в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.