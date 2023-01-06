Бразильские клубы наперебой зазывают Марсело

Мы уже сообщали о том, что бразильский латераль Марсело не особо притерся к своему нынешнему клубу «Олимпиакосу», в котором оказался после завершения своей сверхдолгой эпопеи в мадридском «Реале» - там бразилец провел целых пятнадцать лет. Все это вызывает интерес у бразильских клубов, мечтающих пригласить Марсело хотя бы на годик-другой.

Активно ведет себя «Флуминенсе», который уже оформил конкретное предложение (они готовы платить ему по 175 тысяч евро ежемесячно), но есть и другие два клуба, которые заинтересованы в приглашении игрока. Это «Коринтианс» и «Сан Паулу».

Однако Марсело, похоже, не может просто так взять и расторгнуть контракт с «Олимпиакосом», иначе ему придется выплатить неустойку.