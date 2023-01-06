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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бразильские клубы наперебой зазывают Марсело

06 Января 2023 • 06:25 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что бразильский латераль Марсело не особо притерся к своему нынешнему клубу «Олимпиакосу», в котором оказался после завершения своей сверхдолгой эпопеи в мадридском «Реале» - там бразилец провел целых пятнадцать лет. Все это вызывает интерес у бразильских клубов, мечтающих пригласить Марсело хотя бы на годик-другой.

Активно ведет себя «Флуминенсе», который уже оформил конкретное предложение (они готовы платить ему по 175 тысяч евро ежемесячно), но есть и другие два клуба, которые заинтересованы в приглашении игрока. Это «Коринтианс» и «Сан Паулу».

Однако Марсело, похоже, не может просто так взять и расторгнуть контракт с «Олимпиакосом», иначе ему придется выплатить неустойку.


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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Марсело Коринтианс Флуминенсе Сан-Паулу Трансферы футбола - зима 2023
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