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Чемпионат Бразилии. Серия А

Ривалдо раскритиковали за то, что не посетил похороны Пеле

06 Января 2023 • 00:50 Комментировать

Бывший игрок каталонской «Барселоны», победитель «Золотого мяча» в 1999 году, в год столетия «Барсы», бразилец Ривалдо, попал под волну критики. Причина - его отсутствие на похоронах Пеле. Ривалдо был вынужден взять слово и пояснить всей Бразилии, почему он пропустил сие мероприятие.

- Хочу объясниться один раз, сразу и со всеми. Меня не было в стране, но даже если бы я был, то я бы не пошел на похороны, хотя Пеле был лучшим в мире. Я не люблю похороны. Я встречался с Пеле, не один и не два раза, я выражал ему свои признательность и благодарность при жизни. И он видел это, он говорил о этом, замечал. Я отдал ему должное при жизни, так что моя совесть чиста, - цитирует слова Ривалдо итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривалдо Пеле
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