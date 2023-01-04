Роберто Фалькао: «Пеле вдохновлял меня, не могу думать о нём с грустью»

Знаменитый в прошлом бразильский футболист Роберто Фалькао, ныне являющийся тренером «Сантоса», рассказал о том, что значит для него Пеле, который, напомним, ушел в мир иной 29 декабря прошлого года. Фалькао признался, что ему трудно думать о Пеле с грустью.

- Я не могу думать о нем с грустью, потому что в моем сознании он остался улыбчивым гением. Мне трудно сказать, что он значит для страны, Пеле - это буквально все. И это объясняет все. Я многому научился у него, я вдохновлялся у него, повторял то, что делал он. Но особенно его любили за взаимоотношения с болельщиками. Это был настоящий спектакль, - цитирует Фалькао итальянское новостное агентство ITASportPress.