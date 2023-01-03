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Чемпионат Бразилии. Серия А

Улицу у стадиона «Маракана» назовут в честь Пеле

03 Января 2023 • 19:49 Комментировать (1)

Одну из улиц, ведущих к стадиону «Маракана» в Рио-де-Жанейро, назовут в честь недавно умершего бывшего бразильского форварда Пеле. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Эдуарду Паес.

«Западный радиальный проспект, окружающий «Маракану», будет переименован в проспект Пеле, указ будет опубликован завтра», - пишет Паес.

Напомним, легендарный бразилец скончался на 83-м году жизни от рака кишечника 29 декабря 2022 года. Только Пеле трижды в истории побеждал на чемпионате мира по футболу.

Бразильский стадион «Маракана» является одним из самых знаменитых футбольных стадионов в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Маракана Эдуарду Паес
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Комментарии (1)
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andi
03 Января 2023 в 20:27
Это правильно.
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