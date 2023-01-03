​Силкин: «От того, что назовёшь стадион именем Пеле, из могилы он не встанет»

Экс-рулевой «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на слова Джанни Инфантино. Президент ФИФА хочет, чтобы в каждой стране мира был стадион, названный в честь Пеле.

Силкин поддерживал идею Инфантино, но при этом отметил, что в каждой стране есть свои герои, и называть стадионы в честь Пеле не обязательно.

«Страны, которые захотят, могут так сделать. Но от того, что назовёшь стадион именем Пеле, из могилы он не встанет уже. Бразилец оставил огромный след - это величайший футболист, особенно для своего времени», - сказал Силкин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Пеле является единственным футболистом, выигрывавшим чемпионат мира три раза (1958, 1962, 1970). Король футбола умер 29 декабря после продолжительной борьбы с раком.