​Президент ФИФА Инфантино сделал селфи рядом с гробом Пеле

Президент ФИФА Джанни Инфантино в очередной раз столкнулся с критикой. В социальных сетях распространилась фотография, на которой улыбающийся Инфантино фотографируется на фронтальную камеру с несколькими людьми. Фото было сделано рядом с гробом Пеле на стадионе «Сантоса» в понедельник. Там проходила церемония прощания с Королём футбола.

Футбольные фанаты жёстко раскритиковали Джанни Инфантино, обвинив его в проявлении неуважения к памяти Пеле.

Пеле ушёл из жизни 29 декабря в возрасте 82 лет. В последние годы легендарный бразильский футболист боролся с раком. Пеле является трёхкратным чемпионом мира.