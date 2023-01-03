Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Президент ФИФА Инфантино сделал селфи рядом с гробом Пеле

03 Января 2023 • 15:27 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино в очередной раз столкнулся с критикой. В социальных сетях распространилась фотография, на которой улыбающийся Инфантино фотографируется на фронтальную камеру с несколькими людьми. Фото было сделано рядом с гробом Пеле на стадионе «Сантоса» в понедельник. Там проходила церемония прощания с Королём футбола.

Футбольные фанаты жёстко раскритиковали Джанни Инфантино, обвинив его в проявлении неуважения к памяти Пеле.

Пеле ушёл из жизни 29 декабря в возрасте 82 лет. В последние годы легендарный бразильский футболист боролся с раком. Пеле является трёхкратным чемпионом мира.

Оценить новость
- 14
Евро-Футбол.Ру,
Пеле Джанни Инфантино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Января
15:27 · Бразилия
​Президент ФИФА Инфантино сделал селфи рядом с гробом Пеле
02 Января
17:57 · Бразилия
​Инфантино: «Попрошу каждую страну в мире назвать один из стадионов в честь Пеле» 8
15:48 · Бразилия
​Гроб с телом Пеле привезли на стадион «Сантоса»
01 Января
23:50 · Италия. Серия А
Рива: «Пеле звал меня в «Сантос» 1
06:43 · Италия. Серия А
Рива - о финале ЧМ-1970 против Пеле: «Конечно, мы и до финала знали, кто он такой»
00:25 · Россия. Премьер-лига
Ловчев рассказал о том, как Пеле прилетал в Россию на жеребьёвку чемпионата мира
31 Декабря
23:46 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Пеле - это Боженька» 1
23:14 · Россия. Премьер-лига
Ловчев вспомнил свою первую встречу с Пеле
22:52 · Россия. Премьер-лига
Ловчев - о Пеле: «Вспоминаю, как бразильцы разорвали Италию в финале ЧМ-1970» 1
20:46 · Бразилия
Луис Суарес стал игроком бразильского «Гремио» официально
15:53 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на возможный переход Карраскаля в «Коринтианс»
30 Декабря
23:06 · Англия. Премьер-лига
Артета — о Пеле: «Он был тем, кто изменил мировой футбол»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Алдонин – о Пеле: «Величайший футболист XX века»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Для меня Пеле так и останется величайшим футболистом всех времён и народов»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков – о Пеле: «Все, открыв рты, смотрели его голы»
Все новости
Рекомендуем