​Инфантино: «Попрошу каждую страну в мире назвать один из стадионов в честь Пеле»

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы в каждой стране мира был стадион, названный в честь легендарного Пеле.
Напомним, что Пеле умер 29 декабря. В последние годы Король футбола отважно боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее…
«Я попрошу каждую страну в мире назвать один из своих футбольных стадионов в честь Пеле», - сказал Инфантино, чьи слова приводит SportsCenter Brasil.
Пеле – единственный футболист, который трижды становился чемпионом мира. Королю футбола удавалось это со сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах.
На клубном уровне большую часть своей карьеры Пеле провёл в бразильском «Сантосе».
Бан пользователя