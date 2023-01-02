​Инфантино: «Попрошу каждую страну в мире назвать один из стадионов в честь Пеле»

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы в каждой стране мира был стадион, названный в честь легендарного Пеле.

Напомним, что Пеле умер 29 декабря. В последние годы Король футбола отважно боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее…

«Я попрошу каждую страну в мире назвать один из своих футбольных стадионов в честь Пеле», - сказал Инфантино, чьи слова приводит SportsCenter Brasil.

Пеле – единственный футболист, который трижды становился чемпионом мира. Королю футбола удавалось это со сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах.

На клубном уровне большую часть своей карьеры Пеле провёл в бразильском «Сантосе».