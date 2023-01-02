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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Инфантино: «Попрошу каждую страну в мире назвать один из стадионов в честь Пеле»

02 Января 2023 • 17:57 Комментировать (1)

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы в каждой стране мира был стадион, названный в честь легендарного Пеле.

Напомним, что Пеле умер 29 декабря. В последние годы Король футбола отважно боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее…

«Я попрошу каждую страну в мире назвать один из своих футбольных стадионов в честь Пеле», - сказал Инфантино, чьи слова приводит SportsCenter Brasil.

Пеле – единственный футболист, который трижды становился чемпионом мира. Королю футбола удавалось это со сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах.

На клубном уровне большую часть своей карьеры Пеле провёл в бразильском «Сантосе».

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Пеле Джанни Инфантино
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Комментарии (1)
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NOBODY
02 Января 2023 в 18:10
хз, по-моему это уже перебор. Пеле и так все знают, любят и помнят..
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