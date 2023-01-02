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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Гроб с телом Пеле привезли на стадион «Сантоса»

02 Января 2023 • 15:48 Комментировать

В Бразилии готовятся к церемонии прощания с Пеле. Король футбола ушёл из жизни в возрасте 82 лет на прошлой неделе. В последние годы легендарный бразилец боролся с раком.

В понедельник стало известно о том, что гроб с телом Пеле был привезён на стадион «Сантоса». Об этом в социальных сетях сообщил сын Короля футбола – Эдсон. Прощание с Пеле пройдёт во вторник, 3 января.

Отметим, что за «Сантос» Пеле выступал в 1956-1974 годах. После этого бразилец поиграл несколько лет за «Нью-Йорк Космос» и завершил карьеру.

Напомним, что Пеле является единственным футболистом в истории, который трижды становился чемпионом мира.


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Пеле Сантос
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