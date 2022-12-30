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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Уткин сравнил Пеле с другими легендами

30 Декабря 2022 • 16:57 Комментировать

Известный журналист Василий Уткин высказался после смерти Пеле. Он сравнил Короля футбола с другими легендарными игроками, которые оставили заметный след в истории.

«Никто из потенциальных соперников не был одарён так всесторонне. У Марадоны была только левая нога, и никакого сравнения в мощи. У Кройфа была слишком особенная мотивация. Он не король, он Леннон футбола. Месси гений. Короновать его незачем. Король - именно он. Могучий. Первый из звёзд, ставший брендом. Синтез мощи и гения. И мозга», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Пеле скончался накануне в возрасте 82 лет. В последние годы легендарный бразильский футболист боролся с раком. Церемония прощания с Пеле состоится 3 января.

Пеле остаётся единственным в истории игроком, который трижды становился чемпионом мира. Король футбола выступал за сборную Бразилии на триумфальных для неё мундиалях в 1958, 1962 и 1970 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Диего Марадона Лионель Месси Василий Уткин Йохан Кройф
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