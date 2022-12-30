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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Путин отреагировал на смерть Пеле

30 Декабря 2022 • 14:55 Комментировать

Пеле, легенда мирового футбола, ушёл из жизни после борьбы с раком. На смерть Короля футбола отреагировал президент России Владимир Путин. Он направил письмо Жаиру Болсонару – президенту Бразилии.

В письме, опубликованном на сайте президента России, Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни величайшего футболиста. Российский президент подчеркнул, что благодаря Пеле футбол полюбили миллионы людей по всей планете, в том числе с в России.

«Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нём. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны», - высказался Путин.

Напомним, что Пеле трижды в своей карьеры становился чемпионом мира по футболу – в 1958, 1962 и 1970 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Владимир Путин
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