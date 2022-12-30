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Чемпионат Бразилии. Серия А

​В Бразилии объявили траур из-за смерти Пеле

30 Декабря 2022 • 14:32 Комментировать

В четверг стало известно о смерти Пеле. Король футбола в последние годы отважно боролся с раком, но болезнь всё же оказалась сильнее. Пеле умер на 83-м году жизни. Власти Бразилии объявили трёхдневный траур после ухода из жизни одного из величайших игроков в истории.

Пеле будет похоронен 3 января. Прийти попрощаться с легендой мирового футбола смогут все желающие, правда, доступ к гробу будет ограничен.

Пеле – единственный футболист, которому удавалось трижды стать чемпионом мира. В составе сборной Бразилии Пеле завоёвывал кубок мира в 1958, 1962 и 1970 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле
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