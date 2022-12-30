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Чемпионат Бразилии. Серия А

Агент Сафонов высказался о смерти Пеле эксклюзив

30 Декабря 2022 • 14:00 Комментировать

Российский известный агент Алексей Сафонов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Я узнал о Пеле, как стал футболом заниматься. Марадону я видел вживую. Пеле я не видел, но фильмы смотрел, разную хронику.

Можно ли Месси назвать преемником Пеле? Как говорят, есть Пеле и остальные. У него и репутация была нормальная, и в политику он не лез особо. Он трёхкратный чемпион мира всё-таки. Месси только под закат карьеры выиграл мундиаль. Так что по уровню Месси ближе к Марадоне всё-таки.

В Бразилии трёхдневный траур сделали, для них он легенда. Я думаю, что в один день даже не управятся его похоронить», — сказал Сафонов.

29 декабря стало известно о смерти легендарного трёхкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле. Бывшему футболисту было 82 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Алексей Сафонов Чм-2022
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