В УЕФА отреагировали на смерть Пеле

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле. «Король футбола» скончался в возрасте 82 лет из-за рака прямой кишки.

«Пеле был первой суперзвездой в мировом футболе. Благодаря своим достижениям на поле и за его пределами он сыграл новаторскую роль в становлении футбола как самой популярной игры в мире. Нам будет очень сильно его не хватать. Покойся с миром», - передает слова руководителя пресс-служба организации.

Пеле сыграл за сборную Бразилии 92 матча, в которых отметился 77 забитыми мячами. Он является единственным футболистом в истории, выигрывавшим три раза чемпионат мира.