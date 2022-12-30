Давид Луис почтил память Пеле

Экс-защитник лондонского «Челси» Давид Луис, который в настоящий момент выступает за бразильский клуб «Фламенго», почтил память легендарного нападающего Пеле. «Король футбола» ушел из жизни в четверг, 29 декабря, после продолжительной борьбы с раком.

«Пеле радовал и вдохновлял нас своим уникальным стилем игры. Он величайший и оставит в истории свои голы и титулы. Покойся с миром, король», - гласит сообщение Давида в социальных сетях.

Пеле умер из-за рака прямой кишки. Заболевание было выявлено осенью 2021 года. Бразилец прошел курс химиотерапии, однако это не помогло.

Пеле – трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. На клубном уровне он выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».