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Чемпионат Бразилии. Серия А

Давид Луис почтил память Пеле

30 Декабря 2022 • 09:06 Комментировать

Экс-защитник лондонского «Челси» Давид Луис, который в настоящий момент выступает за бразильский клуб «Фламенго», почтил память легендарного нападающего Пеле. «Король футбола» ушел из жизни в четверг, 29 декабря, после продолжительной борьбы с раком.

«Пеле радовал и вдохновлял нас своим уникальным стилем игры. Он величайший и оставит в истории свои голы и титулы. Покойся с миром, король», - гласит сообщение Давида в социальных сетях.

Пеле умер из-за рака прямой кишки. Заболевание было выявлено осенью 2021 года. Бразилец прошел курс химиотерапии, однако это не помогло.

Пеле – трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. На клубном уровне он выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Давид Луис
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