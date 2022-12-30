Президент МОК Бах — о смерти Пеле: Мир потерял великую спортивную икону

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах высказался по поводу смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

Бах сказал, что после смерти Пеле мир потерял действительно великую спортивную икону. Глава МОК отметил, что бразилец был настоящим сторонником олимпийских ценностей и был носителем олимпийского огня.

«Для меня было невероятной честью вручить в своё время Пеле Олимпийский орден», - добавил Бах.

Напомним, что трёхкратный чемпион мира ушёл из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Свои последние дни Пеле провёл в больнице.